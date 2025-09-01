Заради дерайлирал товарен влак временно бе спряно движението през гара Илиянци, съобщава БДЖ

Вследствие на дерайлирал товарен влак временно движението през жп гара Илиянци бе спряно. На страницата си в „Актуална информация“ от БДЖ съобщават за пътния инцидент, както и че движението вече е възстановено.

Заради инцидента пътническият влак, тръгващ в 15:50 часа от Монтана за гара София Север престоява в гара Ребърково.

Бързият влак за Лом, който е трябвало да тръгне от гара София Север в 19:27 часа престоява на София север.

Крайградският пътнически влак София 19:17 - София Север 19:22 e заминал от гара София с 20 минути закъснение след инцидента на железния път. Крайградският пътнически влак Лакатник 18:00 - София 19:11 престоява в гара Курило.

Пътническият влак София 18:30 - Мездра 20:35 престоява в гара София Север, пише на страницата на БДЖ.