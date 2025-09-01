Изложбата „Тракиеца“ беше представена днес в книжарница-галерия „София прес“

Изложбата „Тракиеца“ беше представена днес в столичната книжарница-галерия „София прес“.

Работим близо четири години по проекта, информира Анна Цочева - основател на „Манга академия“ и куратор на изложбата. Работим със страшно много любов към комикса, добави тя.

„Това, което ще видите на тази изложба, са голяма част от страниците, които фигурират в този проект. Освен това има различни скици и подготвителни материали, които са разработени от нашия екип“, отбеляза Любослав Герасимов, който е преподавател в „Манга Академия“ и куратор на изложбата.

Той посочи, че Александра Вучкова, Божидар Колев, Гергана Радулова, Лия Василева, Миа Михайлова, Михаела Николова, Николай Сердаров, Ралица Алексиева, Симона Стоянова, Захари Моравски, Ясена Дачева и Любослав Герасимов са художниците, участвали в проекта.

Любослав Герасимов информира, че изложбата ще бъде подредена и във Варна и Пловдив.

Според автора на „Тракиеца“ Иван Велкович, проектът е отнел много време и е направен с много любов от учениците и преподавателите от “Манга академия”.

Няма да разказвам много от историята, а ще ви остава да прочетете “Тракиеца”, каза Иван Велкович по повод представянето на проекта в книжарница-галерия „София прес“.

В изложбата бяха показани скици на герои и елементи от света на „Тракиеца“, комикс страници и ключови сцени от историята, както и пътя на създаването – от идеята до завършения графичен роман.

Анна Цочева посочи, че на 17 и 21 септември ще се проведат две работилници за комикси, като акцентът им ще бъде работата в екип.

Експозицията може да бъде разгледана до 19 септември.

Както БТА писа, „Тракиеца“ е създаден в сътрудничество между екипа и учениците на „Манга академия“ и сръбския творец Иван Велкович и е част от идея за по-голям международен проект, който събира млади творци от целия Балкански полуостров. Историята преплита митология, футуризъм и алтернативна реалност, където Балканите са сцена на телепортации, тайни организации и парадокси във времето. В центъра е мистериозният Тракиец – беглец, пътешественик, престъпник или нещо повече…“.