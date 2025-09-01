Под мотото „Частица от река“ стартираха Националните есенни изложби в Пловдив

Под мотото „Частица от река“ стартираха Националните есенни изложби в Стария град, в Пловдив. Събитието бе открито от куратора на тазгодишното издание – Весела Ножарова, и заместник-кмет по култура, археология и туризъм на община Пловдив – Пламен Панов.

„През началото на тази година, за първи път от незапoмнени времена видях, че има организиран конкурс за куратор. Това не е честа практика и наистина е много напредничаво, и много прогресивна идея. Трябва една толкова прословута, стара изложба, която аз помня още от моите студентски години, да бъде подложена на кураторски конкурс, да бъде избран кураторски проект. И този проект с помощта на община Пловдив да бъде реализиран като Национална изложба, която да представя една кураторска гледна точка към съвременното изкуство, с която на практика да започва и изложбеният сезон на България, защото това е, може би, най-ранната изложба от сезона“, каза Весела Ножарова.

„Тогава някъде в началото на годината, абсолютно ентузиазирано и вдъхновено, аз започнах да мисля за този кураторски проект като за една възможност да направя нещо с български художници, което да бъде много специално, което да е за специалното място в Стария град, в тези стари къщи, които са подредени по един такъв много стъпаловиден начин“, каза още Ножарова.

Идеята ѝ е свързана с нейно вдъхновение от образа на Стария град, с пловдивската бохема от 60-те години, за която тя като изкуствовед има много ясни образи и спомени в съзнанието си – артистичната бохема на Пловдив, групата художници, която се събира в края на 50-те години и през 60-те години се превръща в истинско явление.

„Истинското ми вдъхновение наистина дойде именно от Стария град, от този абсолютно иконичен образ, какъвто е Старият град с къщите. Бих казала, че това беше първоначалното вдъхновение, след което абсолютно в разрез, може би, с идеята на куратовската работа, не съвсем концептуално, аз започнах да си мисля за една цветна река, която се стича от върха на Небет тепе, стича се по калдъръмите, влиза от къща на къща и се влива в града. Като Старият град, като една живителна река, пълна с живот, пълна с фантазия, пълна с изкуство“, посочи Ножарова.

Тя каза, че й се е искало да стъпи именно на този образ: „Когато отидете да гледате изложбата, която 14 брилянтни български художника почти изцяло с нови работи направиха, искам да си мислите за тази река, пълна с живот, в която ние всички – като частица от река, сме част от това изкуство, от този духовен артистичен свят, в който работим, за който мислим, за който създаваме изкуство. Това е образът, върху който стъпихме в началото на тази година“.

Ножарова посочи, че в изложбата много специално място има художникът Георги Божилов-Слона: „Ние оставихме една негова картина, която е от 1981 г. и се казва „Апокалипсис“. Това е картина, която е най-напред част от един от най-хубавите периоди на Георги Божилов Слона, но също така много силно говори за съвремението, в което живеем и няколко от нашите художници, които са част от „Частица от река“, реферираха към темата, реферираха към произведението“.

Весела Ножарова благодари на община Пловдив, от която по думите й е имала пълно и безрезервно съдействие, на домакините от общински институт „Старинен Пловдив“, на Градската художествена галерия в Пловдив и на всички художници, които са отделили от времето, енергията и ентусиазма си и са работили със страхотно чувство по този проект.

Заместник-кметът по култура, археология и туризъм на община Пловдив – Пламен Панов, благодари на кураторката за това, че така отдадено е работила по Националите есенни изложби, както и на 14-те участника – както на вече утвърдените художници на съвремението, така и на младите, които тепърва ще продължават да се утвърждават и да бъдат авторитетни.

Според Панов историята на Националните есенни изложби е неотменно свързана с историята на Стария Пловдив и емблематичната личност на Атанас Кръстев, познат още като Начо Културата, или кмета на Стария град. Също както Националните есенни изложби и Есенният салон на изкуствата, които започват днес са неразривно свързани. „Усещането на културата в нашия град се мутиплицира именно заради тази връзка между изложбите, между салона и изкуствата. Вярвам, че всички ще бъдат впечатлени и въодушевени от това, което ще видят“, добави Панов.

В проекта участват Антони Райжеков, Борислава Бербенко, Боряна Росса, Велизар Димчев, Калин Серапионов, Калина Димитрова, Миряна Тодорова, Надежда Олег Ляхова, Невена Екимова, Ния Ценкова, Правдолюб Иванов, Сияна Шишкова, Стела Василева и Стоян Дечев.

Инсталации, аудио скулптура, видео творби, керамика, пластики от рециклирани материали, абстрактна живопис, ситопечатна фотография са сред творбите в Балабановата къща, къща „Хиндлиян“, постоянната експозиция „Мексиканско изкуство“ на Градската художествена галерия в Пловдив.

„Националните есенни изложби са един от най-престижните форуми за съвременно българско изящно изкуство и са събитие в културния календар на Пловдив. Най-новата история на пловдивския форум в последните дванадесет години написа проф. д.изк. Галина Лардева-Минкова – изкуствовед, изследовател, критик и професор, която редуваше различни теми, свързани с проблемите на изкуството в нашето съвремие“, припомнят организаторите.