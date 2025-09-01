ХИНА: Реколтата от пшеницата в Хърватия е с 9,2% по-голяма спрямо миналата година

Производството на пшеница в Хърватия тази година се очаква да достигне 890 000 тона, с 9,2% повече в сравнение с миналата година, предаде хърватската агенция ХИНА, позовавайки се на предварителните оценки за производството на ключови култури през 2025 г., публикувани от Хърватския статистически институт (DZS).

Тази година 150 000 хектара са били засети с пшеница, с очакван добив от 5,9 тона на хектар.

Според предварителните оценки по-големи добиви се очакват освен на пшеницата, а и на ечемика. С ечемик са засети 61 000 хектара с прогнозиран добив от 5,2 тона на хектар, като общото производство се оценява на 317 000 тона, с 6,4% повече от миналата година.

В същото време се очаква реколтата от овеса през 2025 г. да е по-малка с 11,1% в сравнение с действителното производство от миналата година, като достигне 48 000 тона, а производството на рапица се очаква да остане на нивото от 2024 г. – 53 000 тона.

Рапица е засята на 18 000 хектара, с очакван добив от 2,9 тона на хектар. Овесът е засят на 15 000 хектара, с очакван добив от 3,2 тона на хектар.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)