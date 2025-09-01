Зад фестивала „Пирин фолк“ стоят голяма отговорност и чудесна организация, каза кметът на Община Сандански Атанас Стоянов

Зад фестивала „Пирин фолк“ стоят голяма отговорност и отлична организация, каза пред медиите днес кметът на Община Сандански Атанас Стоянов.

„Вече не сме на прага, а в ехото на изминалите три фестивални дни. 33-ото издание на „Пирин фолк“ беше едно от най-добре организираните. С всяка изминала година се стремим да се подготвяме възможно най-добре, за да може този културен и духовен продукт да достигне по най-добрия начин до гостите на град Сандански“, добави Стоянов.

Според него през последните години „Пирин фолк“ се е превърнал в трамплин за млади изпълнители, а имената на членовете на журито допринасят за авторитета и самочувствието на фестивала. Кметът отбеляза още, че журирането на участниците е било на много високо ниво: „Когато говорим за култура, за музикално и песенно изкуство, няма граници. Трябва да се стремим да бъдем максималисти и да представяме най-доброто от българското песенно и фолклорно изкуство. За да постигнем това, свършихме много работа“, подчерта Стоянов.

Той изрази съжаление, че не са много фестивалите, които достигат нивото на „Пирин фолк“. „Най-тежката от всички кризи е духовната. За да я избегнем, имаме нужда от подобни събития. Те възпитават и одухотворяват, правят ни добри хора и добри българи. Това е основната функция на такива фестивали – да създадат усещането, че българското е живо и се предава от поколение на поколение“, завърши кметът.

Той напомни, че Летният театър в парк „Свети Врач“ в Сандански е обновен. Амортизираните дървени пейки са сменени с нови, като наред с това пространството е облагородено с ново озеленяване, обновени алеи и подстъпи към седалките. Монтирана е зелена вертикална инсталация от естествена растителност. Подобрено е и техническото оборудване – инсталирано е ново енергоефективно LED осветление и видеонаблюдение.

Атанас Стоянов сподели, че голямата награда за авторска песен остава в Сандански благодарение на изключителния глас на победителката в конкурса Александрина Макенджиева. Кметът поздрави самодейните състави от община Сандански, които са се погрижили за хореографията на фестивалните изпълнения.