Ига Швьонтек записа експресна победа срещу Екатерина Александрова на откритото първенство по тенис на САЩ

Поставената под номер 2 Ига Швьонтек преодоля без проблеми четвъртия кръг на откритото първенство по тенис на САЩ, след като се наложи с 6:3, 6:1 над Екатерина Александрова. Двубоят продължи 64 минути и маркира втората победа на полякинята срещу рускинята от четири срещи на твърди кортове.

Швьонтек прави много силно лято. Тя е с 18 победи в последните си 19 мача, което доведе до титли на "Уимбълдън" и в Синсинати. Първата седмица в Ню Йорк не бе перфектна и полякинята игра три сета срещу Сузан Ламен, а в третия кръг трябваше да обръща Ана Калинская от 1:5 в първия сет.

Днес Швьонтек също не стартира добре и допусна пробив още в първия гейм, който Александрова затвърди. Полякинята обаче записа два последователни в края за 6:3, след което спечели още два пъти подаването на рускинята за 6:1 на първо разиграване за мача.

24-годишната Швьонтек е четвъртфиналистка на всеки турнир от Големия шлем през 2025 и е най-младата с подобно постижение от Мария Шарапова през 2005. Като цяло тя вече има 13 четвъртфинала на големите четири турнира. Сред активните тенисистки повече имат само Винъс Уилямс (39), Виктория Азаренка (18) и Арина Сабаленка (14).

Следващата съперничка на Швьонтек ще бъде излъчена от срещата между Аманда Анисимова и Беатрис Адад Мая през нощта.