Нигерийски сепаратистки лидер беше осъден във Финландия на 6 години затвор

Саймън Екпа, нигерийски сепаратистки лидер, беше осъден на шест години затвор от финландски съд за тероризъм, данъчна измама и нарушение на етичните правила, предаде Асошиейтед прес.

Екпа, който живее във Финландия, е лидер на организацията "Коренно население на Биафра" (КНБ) в Нигерия, която се смята за отговорна за убийствата и отвличанията на стотици хора в югоизточната част на Нигерия.

Финландският съд заяви, че Саймън Екпа е осъден на шест години затвор за участие в дейностите на терористична група, публично подбуждане към извършване на престъпление с терористична цел, утежнена данъчна измама и нарушение на разпоредбите на Закона за адвокатите.

Съдът заяви, че той е настоявал за независимостта на сепаратисткия регион в Нигерия чрез "незаконни средства" и "е снабдил групи с оръжия, експлозиви и муниции чрез своята мрежа от контакти".

През 2024 г. нигерийската армия обяви Екпа за издирване заедно с още близо 100 души, търсени по обвинения в тероризъм. След ареста му във Финландия нигерийското правителство поиска екстрадицията му.

В продължение на години КНБ се опитва да възроди неуспешния опит за отделяне на бившата Биафра от Нигерия. Биафра съществуваше за кратко като самостоятелна територия (1967-1970 г.) и обхващаше югоизточните щати на Нигерия, включително бъдещите нефтопроизводителни райони. Нигерийското военно правителство отхвърли отделянето, което доведе до гражданска война между 1967 и 1970 г., в която загинаха най-малко 3 милиона души. Групировката КНБ беше забранена в Нигерия през 2017 г.