Българките допуснаха загуби в днешните си мачове на сингъл и на двойки на турнир по тенис в Румъния

Ива Кръстева
Росица Денчева, снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев (архив)
Слобозия, Румъния,  
01.09.2025 19:58
 (БТА)

Българките Гергана Топалова, Росица Денчева, Изабелла Шиникова и Йоана Монева допуснаха загуби в днешните си мачове на сингъл и на двойки на турнира по тенис на клей в Слобозия (Румъния) с награден фонд 40 хиляди долара.

На сингъл Топалова отстъпи пред осмата поставена представителка на домакините Илинка Амарией с 2:6, 2:6.

На двойки Денчева и Шиникова претърпяха поражение от третите в схемата София Рокети (Италия) и Бриана Сабо (Румъния) със 7:6(3), 4:6, 7;10, а Йоана Монева и Соня Черчез (Румъния) бяха надиграни от вторите поставени Мана Кавамура и Канако Морисаки (Япония) с 6:2, 6:1.

Утре на сингъл Денчева ще играе срещу Бриана Сабо (Румъния), a Шиникова срещу Сапфо Сакалариди (Гърция). На двойки Топалова и Джени Дюрст (Швейцария) излизат срещу Елена Бертеа (Румъния) и Даря Лодикова (Русия).

