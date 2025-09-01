Подробно търсене

Премиерът на Франция започна консултации с политическите партии в навечерието на поискания от него вот на доверие в парламента

Габриела Големанска
Премиерът на Франция започна консултации с политическите партии в навечерието на поискания от него вот на доверие в парламента
Премиерът на Франция започна консултации с политическите партии в навечерието на поискания от него вот на доверие в парламента
Франсоя Байру, снимка: AP Photo/Aurelien Morissard
Париж,  
01.09.2025 19:51
 (БТА)

Премиерът на Франция Франсоа Байру започна днес серия от консултации с политическите партии в навечерието на поискания от него вот на доверие в парламента във връзка с плановете му за бюджета за идната година, предаде Франс прес. Вотът на доверие ще бъде на 8 септември.

Днес Байру се срещна с ръководителите на Френската комунистическа партия. Срещите му продължават утре и в сряда с представители на други партии, в това число на тези от коалицията на президента Еманюел Макрон, със социалистите и с крайната десница „Национален сбор“ на Марин Льо Пен и на Жордан Бардела.

Днес Фабиан Русел, лидерът на френските комунисти, заяви, че е дошъл на срещата с Байру само, за да му каже, че проектобюджетът му за идната година е „истинска отрова за Франция“.  Планът на Байру предвижда икономии в размер на 44 милиарда евро и премахване на два национални празника.

Лидерката на „Национален сбор“ Марин Льо Пен заяви, че нейната политическа сила ще присъства на срещата с Байру само от уважение, но няма да го подкрепи по време на вота на доверие идната седмица.

Вчера лидерът на социалистите Оливие Фор също заяви, че те ще гласуват срещу правителството на Байру и предложи алтернативен бюджет, в който ще има икономии за 23 милиарда евро и мерки за 2-процентно данъчно облагане на големите наследства, оценявани на 100 милиона евро.

Радикалната левица „Непокорна Франция“ също се обяви срещу Байру и настоява за предсрочни избори за президент.  Партията казва, че ще гласува доверие само на правителство, което ще скъса с програмата на досегашните управляващи.

Ситуацията във Франция се следи внимателно и зад граница.

/ГГ/

Свързани новини

27.08.2025 14:51

Франция е стабилна страна със здрава икономика, заяви Еманюел Макрон на заседание на кабинета на страната

Франция е стабилна страна със здрава икономика, заяви президентът Еманюел Макрон на заседание на кабинета, цитиран от говорителя на френското правителство Софи Прима, предаде Ройтерс. Държавният глава направи изявлението на фона на понижението на
27.08.2025 14:28

Френският президент Макрон обяви пълната си подкрепа за премиера след поискания от него вот на доверие

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес "пълната си подкрепа" за премиера на страната Франсоа Байру, който поиска следващия месец да бъде организиран рискован вот на доверие от разделения парламент, предаде Франс прес, като се позова на говорителка на правителството.
26.08.2025 17:20

Френският премиер призова депутатите да изберат между хаоса и отговорността

Френският премиер Франсоа Байру призова депутатите да "кажат дали застават на страната на хаоса или на страната на отговорността", ден след като обяви вот на доверие в парламента за своето правителство, който е насрочен за 8 септември и се смята за рисков ход, съобщи Франс прес.
26.08.2025 15:36

Франция на прага на нова политическа криза

Франция отново изпадна в политическа и финансова несигурност след хазартния ход на министър-председателя Франсоа Байру да поиска вот на доверие в парламента на 8 септември, съобщи АФП.
26.08.2025 13:30

Френски министър не изключва предсрочни избори във Франция след вот на доверие на правителството на премиера Байру

Франция може да се окаже изправена пред още едни предсрочни парламентарни избори, каза днес френският министър на правосъдието Жералд Дарманен, след като опозиционни партии заявиха, че няма да подкрепят вота на доверие на правителството на премиера Франсоа Байру, а френските финансови пазари се сринаха, предаде Ройтерс.
25.08.2025 19:58

Френският крайнодесен "Национален сбор" ще гласува против искания от френския премиер вот на доверие към правителството му

Френската крайнодясна партия "Национален сбор" (НС) ще гласува против правителството при вот на доверие, свикан от премиера Франсоа Байру, обяви в публикация в мрежата "Екс" водачката на партията и председателка на нейната парламентарна група Марин Льо Пен, цитирана от Ройтерс.
25.08.2025 18:58

Френският премиер ще поиска вот на доверие от Националното събрание през септември в опит за подкрепа за бюджета

Френският премиер Франсоа Байру заяви днес, че ще поиска вот на недоверие от Националното събрание (долната камара на парламента) на 8 септември, предадоха Ройтерс и Франс прес. Байру заяви това по време на пресконференция по повод откриването на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:08 на 01.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация