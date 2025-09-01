Изложбата „Панагюрище и Съединението“ бе открита в Историческия музей на града

Изложбата „Панагюрище и Съединението“ бе открита в изложбената зала на Исторически музей – Панагюрище. Тя е съвместна инициатива на колектива на музея, бившия им колега Лучко Македонски и Регионален клуб „Традиция“ – Панагюрище, организирана по повод 140 години от Съединистката акция в града на 2 септември 1885 г. и 140 години от Съединението на България, обявено в Пловдив на 6 септември същата година.

„В тази изложба ще видите идеята и мястото на Панагюрище в Съединението“, каза при откриването директорът на музея доц. д-р Атанас Шопов, който припомни основните моменти, свързани със събитията.

Главният уредник Ирина Ботева представи експонатите и хората, допринесли за създаването на изложбата. „Чрез тази експозиция се опитваме да накараме посетителя да погледне през очите на участниците и да почувства как се е случило Съединението в Панагюрище“, допълни Ботева.

На централно място е поставено копието на знамето, с което на 2 септември 1885 г. е обявено Съединението в града и под което панагюрци се сражават в Сръбско–българската война. Представени са писма на Райна Княгиня до свещеник Манčo Джуджев и брат ѝ Тасо Футеков, спомени на участниците Стефан Щърбанов и Димо Хаджи Гендов, както и личният дневник на Павел Захариев Койчев, в който е отбелязано, че именно на 2 септември 1885 г. в Панагюрище е прогласено Съединението.

На специални табла са посочени и имената на панагюрците, участвали в Сръбско–българската война. „Това са хора, участвали в Априлското въстание, в Руско–турската война, а по-късно и във войните за независимост и обединение на България. За нас беше важно да припомним тези герои, за да останат в паметта на поколенията“, допълни Ботева.

Главният уредник Методи Навущанов представи оръжията и средствата, използвани при Съединението и Сръбско–българската война.

Откриването на изложбата бе посетено от десетки жители и гости на града, както и от представители на Общинската администрация и Общинския съвет.