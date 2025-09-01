МИНА: Черна гора оформя образа си на целогодишна, устойчива дестинация, каза министърът на туризма Симонида Кордич

Черна гора има потенциал да се превърне в целогодишна, автентична и привлекателна дестинация, благодарение на уникалната си комбинация от крайбрежие и девствена природа в северната част на страната, каза министърът на туризма Симонида Кордич, както предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

В интервю за „Гълф Нюз“ (Gulf News) тя каза, че Министерството на туризма на Черна гора прилага целенасочени програми и предложения, които целят да преодолеят сезонността и да насърчат балансираното развитие във всички региони.

„Северният регион с девствените си природни пейзажи, планински курорти и автентични преживявания, представлява неоткрито бижу с потенциал да се превърне в мощен двигател на целогодишен туризъм“, каза Кордич.

Тя добави, че развитието на ски курортите, инвестициите в инфраструктура са във фокуса, наред с осигуряването на стимули за иновативни и устойчиви туристически начинания и насърчаването на активен, приключенски, селски и уелнес туризъм.

Особен акцент се поставя върху дигитализацията като ключов инструмент, използван в съвременния туризъм. Кордич отбеляза, че се разработва дигитална платформа, която да консолидира цялото туристическо портфолио на Черна гора, от пешеходен туризъм и колоездене до културно-историческо наследство и крайбрежие.

„Чрез тези усилия ние създаваме модерно лице на черногорския туризъм – достъпно, персонализирано и информативно“, каза Кордич.

Тя подчерта устойчивостта като основа за развитие в туристическата индустрия.

„Природата не е просто живописен фон за туризъм - тя е нашето основно предимство и основният продукт, който представяме на света“, каза Кордич.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)