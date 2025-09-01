Гватемала е готова да приеме депортирани непълнолетни от САЩ, заяви гватемалският президент

Гватемала е готова и желае да приеме около 150 непълнолетни без придружител на седмица от САЩ, заяви днес президентът Бернардо Аревало, след като федерален съдия в САЩ спря депортирането на 10 гватемалски деца, информира Ройтерс.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп заяви днес, че 10-те деца, които бяха качени на самолети, когато съдът отговори на спешно обжалване преди зазоряване, са били върнати в съответните центрове за настаняване.

Аревало заяви пред журналисти в град Гватемала, че неговото правителство координира със САЩ приемането на непридружените непълнолетни.

"Но решението за изпращането им, броят им и темпото на изпращане ще зависят от американското правителство и както можете да видите, в момента има правен спор", каза той.

Адвокатите на децата на възраст от 10 до 17 години изтъкнаха, че депортациите биха били "явно нарушение на недвусмислените защитни мерки, които Конгресът им е предоставил като уязвими хора". Те също така заявиха, че децата могат да бъдат изложени на опасност и малтретиране, ако бъдат върнати в Гватемала.

Заповедта на окръжния съдия Спаркъл Сукнанан за спиране на депортацията на децата е валидна за 14 дни, докато делото е в процес на разглеждане. Тя обхваща потенциално стотици непълнолетни от Гватемала без придружители, които са били задържани в САЩ след преминаване на южната граница.

Тръмп се завърна в Белия дом през януари отчасти с обещанието да депортира повече мигранти от своите предшественици. Съдилищата обаче установиха, че поне някои от усилията му за ускорена депортация на мигранти нарушават конституционните права, даващи право на справедлив процес на мигрантите.