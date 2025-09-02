Подробно търсене

"Уиз Еър" преговаря с "Прат енд Уитни" за ускорен ремонт на голям брой реактивни двигатели, засегнал десетки самолети на компанията

Спас Стамболски
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
Лондон,  
02.09.2025 00:00
Европейският нискотарифен авиопревозвач "Уиз Еър" (Wizz Air) води преговори с американския производител на реактивни двигатели "Прат енд Уитни" (Pratt & Whitney) за ускорено обслужване на засегнати двигатели от типа GTF, съобщи Ройтерс. Проблем с прахообразен метал, използван при изработката на ключови компоненти, доведе до временно приземяване на значителна част от флота на компанията, базиран изцяло на самолети "Еърбъс А320нео" (Airbus A320neo).

Проблемът засяга около 45 самолета на авиокомпанията, които са спрени от изпълняването на летателни маршрути.

Изпълнителният директор Йожеф Варади заяви, че евентуална сделка с "Прат енд Уитни" може да ускори връщането на самолетите в експлоатация и да подобри пазарната позиция на компанията преди публикуването на финансовите ѝ резултати на 13 ноември. Преговорите включват и потенциална нова поръчка на двигатели.

