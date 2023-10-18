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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.10.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.10.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.10.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
18.10.2023 17:38
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.17921

0.848025

Бразилски реал

BRL

10

3.66982

2.72493

Канадски долар

CAD

1

1.35586

0.737539

Швейцарски франк

CHF

1

2.0605

0.485319

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.5309

3.95116

Чешка крона

CZK

100

7.92476

12.6187

Датска крона

DKK

10

2.6214

3.81476

Британска лира

GBP

1

2.2582

0.442831

Хонконгски долар

HKD

10

2.36534

4.22772

Унгарски форинт

HUF

1000

5.09158

196.403

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.17481

8512.01

Израелски шекел

ILS

10

4.60033

2.17376

Индийска рупия

INR

100

2.2237

44.9701

Исландска крона

ISK

100

1.33686

74.8021

Японска йена

JPY

100

1.23708

80.8355

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.36941

730.241

Мексиканско песо

MXN

10

1.02805

9.72715

Малайзийски рингит

MYR

10

3.90183

2.5629

Норвежка крона

NOK

10

1.68679

5.92842

Новозеландски долар

NZD

1

1.09148

0.916187

Филипинско песо

PHP

100

3.2644

30.6335

Полска злота

PLN

10

4.40403

2.27065

Румънска лея

RON

10

3.93369

2.54214

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.69127

5.91272

Сингапурски долар

SGD

1

1.35193

0.739683

Тайландски бат

THB

100

5.10407

19.5922

Турска лира

TRY

100

6.60932

15.1301

Щатски долар

USD

1

1.85124

0.540178

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.83239

10.1705

Злато (в трой унции)

XAU

1

3626.11

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/СЛС/

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