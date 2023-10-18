Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.10.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.10.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.17921
|
0.848025
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.66982
|
2.72493
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.35586
|
0.737539
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.0605
|
0.485319
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.5309
|
3.95116
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.92476
|
12.6187
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.6214
|
3.81476
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.2582
|
0.442831
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.36534
|
4.22772
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.09158
|
196.403
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.17481
|
8512.01
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.60033
|
2.17376
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.2237
|
44.9701
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.33686
|
74.8021
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.23708
|
80.8355
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.36941
|
730.241
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.02805
|
9.72715
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.90183
|
2.5629
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.68679
|
5.92842
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.09148
|
0.916187
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.2644
|
30.6335
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.40403
|
2.27065
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93369
|
2.54214
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.69127
|
5.91272
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35193
|
0.739683
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.10407
|
19.5922
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.60932
|
15.1301
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.85124
|
0.540178
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.83239
|
10.1705
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3626.11
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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