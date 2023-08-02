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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.08.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.08.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.08.2023
Снимка: БТА, архив
София ,  
02.08.2023 18:11
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.17179

0.853395

Бразилски реал

BRL

10

3.72107

2.6874

Канадски долар

CAD

1

1.33769

0.747557

Швейцарски франк

CHF

1

2.02845

0.492987

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.4811

4.03047

Чешка крона

CZK

100

8.17347

12.2347

Датска крона

DKK

10

2.62464

3.81005

Британска лира

GBP

1

2.27322

0.439905

Хонконгски долар

HKD

10

2.28274

4.3807

Унгарски форинт

HUF

1000

5.05539

197.809

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.17285

8526.24

Израелски шекел

ILS

10

4.87034

2.05324

Индийска рупия

INR

100

2.15697

46.3613

Исландска крона

ISK

100

1.35164

73.9842

Японска йена

JPY

100

1.2467

80.2118

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.37466

727.453

Мексиканско песо

MXN

10

1.05577

9.47176

Малайзийски рингит

MYR

10

3.91824

2.55217

Норвежка крона

NOK

10

1.7523

5.70679

Новозеландски долар

NZD

1

1.08893

0.918333

Филипинско песо

PHP

100

3.22728

30.9858

Полска злота

PLN

10

4.39759

2.27397

Румънска лея

RON

10

3.9639

2.52277

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.67437

5.9724

Сингапурски долар

SGD

1

1.33113

0.751241

Тайландски бат

THB

100

5.19463

19.2506

Турска лира

TRY

100

6.60276

15.1452

Щатски долар

USD

1

1.78046

0.561653

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.70255

10.3066

Злато (в трой унции)

XAU

1

3472.85

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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