Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.08.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.08.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.17179
|
0.853395
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.72107
|
2.6874
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.33769
|
0.747557
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.02845
|
0.492987
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.4811
|
4.03047
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.17347
|
12.2347
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62464
|
3.81005
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.27322
|
0.439905
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.28274
|
4.3807
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.05539
|
197.809
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.17285
|
8526.24
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.87034
|
2.05324
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.15697
|
46.3613
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.35164
|
73.9842
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.2467
|
80.2118
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.37466
|
727.453
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.05577
|
9.47176
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.91824
|
2.55217
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.7523
|
5.70679
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.08893
|
0.918333
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.22728
|
30.9858
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.39759
|
2.27397
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.9639
|
2.52277
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.67437
|
5.9724
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.33113
|
0.751241
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.19463
|
19.2506
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.60276
|
15.1452
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.78046
|
0.561653
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.70255
|
10.3066
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3472.85
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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