Предявиха на кмета на Варна Благомир Коцев материалите по делото срещу него, защитата му поиска прекратяване на наказателното производство

Прекратяване на наказателното производство срещу кмета на Варна Благомир Коцев, отмяна на мярката му за неотклонение или изменението ѝ е поискала адвокат Ина Лулчева, обясни тя пред медиите, след като по-рано днес Комисията за противодействие на корупцията предяви на Коцев и защитника му всички материали по делото.
Адвокат Лулчева посочи, че следва да се предявят материалите и на другите обвиняеми по делото, а след това прокурорът трябва да реши дали ще прекрати делото, дали ще го върне за допълнително разследване или ще изготви обвинителен акт.
