Предявиха на кмета на Варна Благомир Коцев материалите по делото срещу него, защитата му поиска прекратяване на наказателното производство

Константин Костов
Снимка: Милена Стойкова/БТА (ЛФ), архив
София,  
31.10.2025 13:05
 (БТА)

Прекратяване на наказателното производство срещу кмета на Варна Благомир Коцев, отмяна на мярката му за неотклонение или изменението ѝ е поискала адвокат Ина Лулчева, обясни тя пред медиите, след като по-рано днес Комисията за противодействие на корупцията предяви на Коцев и защитника му всички материали по делото. 

Адвокат Лулчева посочи, че следва да се предявят материалите и на другите обвиняеми по делото, а след това прокурорът трябва да реши дали ще прекрати делото, дали ще го върне за допълнително разследване или ще изготви обвинителен акт.

/ТНП/

