Подробно търсене

Шуменски полицаи задържаха 28-годишна жена от Смядово, шофирала след употребата на три вида наркотици

Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов
Шуменски полицаи задържаха 28-годишна жена от Смядово, шофирала след употребата на три вида наркотици
Шуменски полицаи задържаха 28-годишна жена от Смядово, шофирала след употребата на три вида наркотици
Снимки: БТА/Архив
Шумен ,  
30.10.2025 11:07
 (БТА)

Полицаи задържаха 28-годишна жена от Смядово, шофирала след употребата на три вида наркотици, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен. 

Около 00:40 часа на 30 октомври екип на „Пътна полиция“ е спрял за проверка на бул.“ Велики Преслав“ в Шумен водач на лек автомобил „Форд Куриер“ с шуменска регистрация. Зад волана била 28-годишна жена от Смядово. В автомобила пътувал и 22-годишен от Салманово. В хода на проверката двамата направили опит да си тръгнат, като младият мъж изхвърлил полиетиленово пликче с около половин грам бяло кристалобразно вещество, а жената - саморъчно свита цигара, по нейни данни- марихуана.

Тя е тествана е за шофиране след употреба на наркотични вещества и техни аналози, като са отчетени положителни на амфетамин, метамфетамин и канабис проби. Жената не е пожелала да даде кръвна проба за анализ.

При последвалия обиск в автомобила е намерена вейп цигара със съдържание на наркотично вещество и две глави суха листна тревна маса- марихуана, около половин грам. 

Двамата са задържани за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Образувани са бързи производства.

Полицаи задържаха и в началото на януари шуменец, шофирал след употребата на три вида наркотични вещества.

Акция „Пешеходци в безопасност“ започна днес в Шуменско. По време на превантивната кампания в областния град  бе глобен първият пешеходец, нарушил новото правило да не пресича по пешеходна пътека, докато говори по мобилния си телефон. Тогава началникът на сектора „Пътна полиция“ в Областната дирекция на МВР в Шумен гл. инспектор Веселин Георгиев той потвърди и казаното от него в началото на годината - в Шуменско ще продължи засиленият контрол над водачи, употребили алкохол и наркотични вещества и за управление с превишена скорост, които са основните причини за възникването на пътни произшествия. 

/ВД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:18 на 01.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация