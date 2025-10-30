Шуменски полицаи задържаха 28-годишна жена от Смядово, шофирала след употребата на три вида наркотици

Полицаи задържаха 28-годишна жена от Смядово, шофирала след употребата на три вида наркотици, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Около 00:40 часа на 30 октомври екип на „Пътна полиция“ е спрял за проверка на бул.“ Велики Преслав“ в Шумен водач на лек автомобил „Форд Куриер“ с шуменска регистрация. Зад волана била 28-годишна жена от Смядово. В автомобила пътувал и 22-годишен от Салманово. В хода на проверката двамата направили опит да си тръгнат, като младият мъж изхвърлил полиетиленово пликче с около половин грам бяло кристалобразно вещество, а жената - саморъчно свита цигара, по нейни данни- марихуана.

Тя е тествана е за шофиране след употреба на наркотични вещества и техни аналози, като са отчетени положителни на амфетамин, метамфетамин и канабис проби. Жената не е пожелала да даде кръвна проба за анализ.

При последвалия обиск в автомобила е намерена вейп цигара със съдържание на наркотично вещество и две глави суха листна тревна маса- марихуана, около половин грам.

Двамата са задържани за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Образувани са бързи производства.

Полицаи задържаха и в началото на януари шуменец, шофирал след употребата на три вида наркотични вещества.

Акция „Пешеходци в безопасност“ започна днес в Шуменско. По време на превантивната кампания в областния град бе глобен първият пешеходец, нарушил новото правило да не пресича по пешеходна пътека, докато говори по мобилния си телефон. Тогава началникът на сектора „Пътна полиция“ в Областната дирекция на МВР в Шумен гл. инспектор Веселин Георгиев той потвърди и казаното от него в началото на годината - в Шуменско ще продължи засиленият контрол над водачи, употребили алкохол и наркотични вещества и за управление с превишена скорост, които са основните причини за възникването на пътни произшествия.