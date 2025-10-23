Общинският съвет в Мизия избра комисия за изработване на нов Етичен кодекс

На редовно заседание Общинският съвет в Мизия създаде временна комисия за изработване на нов Етичен кодекс. Комисията ще работи и по изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Съвета.

До 18 декември комисията трябва да е подготвила двата документа и да ги внесе за обсъждане, е записано още в решението от сесията. В комисията влизат петима общински съветници- Цветанка Дамянова, Вълчо Златанов, Владислава Благоева, Сашка Началнишка и Петя Илиева.

На сесията съветниците решиха още някои устройствени въпроси, одобриха бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. и бяха направени промени в капиталовата програма за годината. Изменения бяха гласувани и в съставите на постоянните комисии в ОбС, тъй като с решение на ОИК Мизия са прекратени предсрочно пълномощията на Милчо Симеонов и на негово място е избрана Сашка Началнишка.