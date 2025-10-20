Основаха сдружение в защита на служителите в държавните психиатрични болници

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов
На снимката: директорът на болницита д-р Донка Господинова. Снимка: кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов, архив
Севлиево,  
20.10.2025 16:58
 (БТА)

Основано е сдружение на служителите в държавните психиатрични болници, съобщи за БТА директорът на Държавна психиатрична болница (ДПБ) – Севлиево д-р Донка Господинова. 

„Сдружението обединява служителите в държавните психиатрични болници в Република България с цел защита на общите им интереси, подпомагане развитието на психиатричната помощ, подобряване на условията за лечение, рехабилитация и ресоциализация на пациенти с психични разстройства, както и подпомагане на професионалното развитие на лекарите, медицинските и немедицинските специалисти в областта на психиатрията“, каза д-р Господинова. 

По думите ѝ с основаването на сдружението се цели освен повишаване качеството на грижата, обучение и развитие на медицински и немедицински специалисти. Сдружението ще представлява и защитава интересите на служителите в ДПБ в България. 

Според д-р Донка Господинова чрез сдружението ще се осъществява обществена дейност и превенция, както и международни проекти и сътрудничества в сферата на психичното здраве.

„Чрез сдружението ще насърчаваме сътрудничество между другите институции и НПО сектора, ще се опитваме да подобряваме материалната база и условията в държавните психиатрични болници, както и ще насърчаваме доброволчеството в социалните и терапевтични дейности“, каза д-р Господинова.

/НН/

