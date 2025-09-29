Подробно търсене

Тежкотоварен камион самокатастрофира тази сутрин в района на благоевградското село Зелен дол

Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова
Тежкотоварен камион самокатастрофира тази сутрин в района на благоевградското село Зелен дол
Тежкотоварен камион самокатастрофира тази сутрин в района на благоевградското село Зелен дол
БТА, Село Зелен дол (29 септември 2025) Пътен инцидент с тежкотоварен автомобил затруднява движението по третокласния път Благоевград – ГКПП „Логодаж“ в района на село Зелен дол. На място има екипи на „Пътна полиция“. През нощта в района на Благоевград валя дъжд, а пътните настилки са мокри и хлъзгави. Снимка: кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова (БТ)
с. Зелен дол,  
29.09.2025 10:19
 (БТА)

Тежкотоварен камион самокатастрофира тази сутрин в района на благоевградското село Зелен дол, видя репортер на БТА. Инцидентът затрудни движението по третокласния път от Благоевград до граничния пункт „Логодаж“ в района на Зелен дол.

От Областната дирекция на МВР съобщиха за БТА, че движението вече се извършва свободно. При инцидента няма пострадали хора. 

/МК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:12 на 29.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация