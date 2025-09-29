site.btaТежкотоварен камион самокатастрофира тази сутрин в района на благоевградското село Зелен дол
Тежкотоварен камион самокатастрофира тази сутрин в района на благоевградското село Зелен дол, видя репортер на БТА. Инцидентът затрудни движението по третокласния път от Благоевград до граничния пункт „Логодаж“ в района на Зелен дол.
От Областната дирекция на МВР съобщиха за БТА, че движението вече се извършва свободно. При инцидента няма пострадали хора.
/МК/
