Община Костенец ще бъде част от Националната асоциация на доброволците в Република България, решиха съветниците

Общинският съвет в Костенец реши Общината да бъде част от Националната асоциация на доброволците в Република България (НАДБР), съобщиха от местната администрация.

Членството ще подобри готовността за справяне с бедствия и критични ситуации и ще осигури достъп до специализирани обучения, симулации и обмен на добри практики. Това ще позволи на доброволните формирования в общината да повишат своята квалификация и да реагират по-ефективно при природни бедствия, аварии и други извънредни събития.

Сдружението създава мрежа за сътрудничество между общини, държавни институции и доброволчески организации, което ще улесни координацията и бързата взаимопомощ при необходимост от допълнителни ресурси и подкрепа. Асоциацията подпомага членовете си с информация за национални и европейски програми за финансиране, което може да се използва за придобиване на ново оборудване и техническо обезпечаване на доброволческите отряди.

Предложението беше подкрепено от всички общински съветници с изключение на един.

Общинският съвет даде съгласие за участие на общината в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Сърбия 2021-2027. В партньорство с община Бела Паланка (Сърбия).

Община Костенец ще кандидатства със съвместно проектно предложение „Безопасни общности“. Проектът е насочен към повишаване на сигурността на гражданите чрез внедряване на интегрирана система за наблюдение и реакция при кризисни събития. Предвижда се изграждане на централна система за надзор и управление (ЦСНУ) и интеграция на различни подсистеми.

Съветниците приеха нова тарифа за таксите за водовземане и водопренос от находища на минерални води. Направеното от кмета предложение беше прието, с което се актуализират цените, действащи от 2012 година. От Общината припомниха, че Костенец е първата община, която си е върнала минералната вода от държавата за управление и стопанисване през 2011 г.

На заседанието Общинският съвет даде съгласие да се предоставят пелети на храм „Св. вмчк. Георги" в град Костенец и дърва за огрев на работещите в звено „Траянови врата“.