Община Тервел ще направи дарение за изграждане на паметник на Стефан Караджа в Тулча, Румъния

Общинските съветници на Тервел приеха да бъде направено дарение за изграждането на бюст-паметник на Стефан Караджа в град Тулча, Република Румъния. Сумата, която гласуваха да бъде отпусната е 500 лева.

Докладната записка е внесена за разглеждане след получено писмо от Теодора Дачева, заместник изпълнителен директор на Националната асоциация на общините в Република България.

В него тя посочва, че извънредният и пълномощен посланик на България в Румъния Радко Влайков благодари на всички включили се до момента общини в кампанията, но събраната сума е недостатъчна. Отправена е покана за всички желаещи да се включат в инициативата до 30 септември.

Кампанията има за цел да увековечи делото на Стефан Караджа и да укрепи културно-историческите връзки с Румъния. Бюст-паметникът ще бъде поставен в центъра на Тулча, близо до българската църква „Св. Георги“. Ориентировъчната цена е около 40 000 лева. В основата на паметника ще бъде поставена и плоча с благодарност към всички дарители.