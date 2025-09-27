„Продължаваме промяната“ избира на Общо събрание председател и ръководни органи на партията

"Продължаваме промяната" свиква Общо събрание за избор на нови ръководни органи на партията, което ще се състои днес и утре в София, съобщават от пресцентъра на политическата сила.

Началото на партийния форум е от 10:00 часа в сградата на „Интер Експо Център“.

На Общото събрание делегатите трябва да изберат председател/съпредседатели и членове на Изпълнителния съвет, Националния съвет, Контролния съвет и Етичната комисия на „Продължаваме промяната“. Ще бъдат гласувани и промени в устава на партията, както и нова политическа платформа на формацията.

Приветствия към делегатите ще отправят Свеня Хан - председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), Валери Айе - председател на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент, председателят на Демократи за силна България (ДСБ) Атанас Атанасов и съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов, се посочва в прессъобщението.

В края на юни Кирил Петков подаде оставка като съпредседател на „Продължаваме промяната“ след скандал, свързан с твърдения за оказван натиск на районните кметове на „Люлин“ и „Младост“ за обществени поръчки. Преди това Петков депозира оставката си и като народен представител. На продължило повече от седем часа заседание на Националния съвет на „Продължаваме промяната“ беше решено, че Асен Василев остава единствен председател на партията до провеждането на отчетно-изборно Общо събрание на 27-28 септември.

До промяната в ръководството на „Продължаваме промяната“ се стигна след като кметовете на столичните райони "Младост" и "Люлин" и двама общински съветници обявиха, че напускат формацията с мотива, че от партията им е оказван натиск. Служители на Антикорупционната комисия извършиха претърсвания в Столичната община, а Софийската градска прокуратура обвини четирима души за взимане на подкупи и участие в организирана престъпна група. По-късно заместник-кметът на София Никола Барбутов напусна сградата на Столичната община, придружаван от полиция, и към момента остава в ареста.