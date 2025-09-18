Подробно търсене

Марин Колев
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов и пусна под гаранция от 10 000 лв. бизнесмена Петър Рафаилов
Снимка: Христо Касабов/БТА
София,  
18.09.2025 18:35
 (БТА)

Софийският апелативен съд остави в ареста бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и пусна под гаранция от 10 000 лв бизнесмена Петър Рафаилов. Решението е окончателно. Магистратите се съвещаваха почти пет часа. 

Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи. Те бяха задържани, след като кметовете на столичните райони „Люлин“ и „Младост“ обявиха публично, че има нередности в Столичната община. По случая са обвиняеми още двама души - Соня Клисурска и Росица Пандова, на които прокуратурата наложи мерки „парична гаранция“.

Според съда може да се направи обосновано предположение, че Барбутов и Рафаилов са извършили престъпленията, за които са обвинени. Магистратите посочиха, че Барбутов, като бивш заместник-кмет, може да повлияе на разследването и на показанията на свидетели, които все още не са разпитани. Такава опасност за Рафаилов няма. 

Съдът посочи още, че не може да определи дали твърдението на защитата за забавяне на прокуратурата в събирането на доказателства по делото може да повлияе на решението за мярката за неотклонение.

Първоинстанционната прокуратура е дала неколкократно указания до разследващите. Част от тях са изпълнени – 10 свидетели са разпитани, назначени са и експертизи. Предстои Иван Модев, Лена Бориславова, Кирил Петков и други да бъдат разпитани, заяви прокурор Юлиян Лефтеров пред журналисти след заседанието. 

Адвокат Паолина Китанова посочи след заседанието, че заявки за разпитите има и зависи от прокуратурата кога ще ги направи. 

БТА припомня, че защитникът на обвиняемите адвокат Ина Лулчева посочи пред съда редица изисквания, които прокуратурата е отправила към Комисията за противодействие на корупцията (КПК), която от своя страна не е била изпълнила. Според Лулчева това е ясен признак на бездействие на обвинението. Прокуратурата е поискала от КПК да се установят и разпитат представители на всички фирми на Тодоров, дали са се свързвали по някакъв начин с Барбутов и имали ли са дори желание да участват в обществени поръчки. Също така прокуратурата е поискала Лена Бориславова и Кирил Петков да бъдат разпитани от КПК, преди няколко месеца, но и това все още не е направено.

Според Лулчева липсата на мотиви и несъответствието на писмената обективност на обвинението водят до изместването на дебата извън съдебната зала. Според нея прокуратурата не работи безпристрастно и обслужва нуждите на процеса. 

Вече 88 дни сме в следствения арест и понесохме както лични, така и професионални удари. Моля да измените мярката за неотклонение, каза Барбутов в последните си думи пред съда. 

/ЛРМ/

