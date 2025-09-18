Апелативният съд заседава по мерките за неотклонение на Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов

Софийският апелативен съд решава дали да потвърди решението на по-долната инстанция и да остави за постоянно в ареста бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов.

Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи. Те бяха задържани, след като кметовете на столичните райони „Люлин“ и „Младост“ обявиха публично, че има нередности в Столичната община. По случая са обвиняеми още двама души - Соня Клисурска и Росица Пандова, на които прокуратурата наложи мерки „парична гаранция“.

Защитникът им адвокат Ина Лулчева посочи пред съда редица изисквания, които прокуратурата е отправила към Комисията за противодействие на корупцията (КПК), която от своя страна не е била изпълнила. Според Лулчева това е ясен признак на бездействие на обвинението. Прокуратурата е поискала от КПК да се установят и разпитат представители на всички фирми на Тодоров, дали са се свързвали по някакъв начин с Барбутов и имали ли са дори желание да участват в обществени поръчки. Също така прокуратурата е поискала Лена Бориславова и Кирил Петков да бъдат разпитани от КПК, преди няколко месеца, но и това все още не е направено.

Според Лулчева липсата на мотиви и несъответствието на писмената обективност на обвинението водят до изместването на дебата извън съдебната зала. Според нея прокуратурата не работи безпристрастно и обслужва нуждите на процеса.

Лулчева обясни, че задържането е мярка, която се прилага, когато няма как да бъде приложена друга. Според нея по-долната инстанция не се е произнесла по всички данни по делото, а избирателно, и затова до момента обвиняемите са били само в ареста.

Съдът приема, че обвиняемите трябва да останат в ареста, защото прокуратурата не е събрала доказателствата, които преди два месеца е казала, че са нужни. Обвиняемите са в ареста, защото прокуратурата бездейства и те ще останат там, докато обвинението не заработи, заяви Лулчева. Тя посочи, че твърдението, че 6% от подписана обществена поръчка се връщаш при кмета, не присъства в нито едно свидетелство, а е измислено от прокуратурата.

Лулчева поиска от съда по-лека мярка спрямо обвиняемите.

Според прокуратурата доводите им, че двамата обвиняеми са виновни не са разколебани, тъй като няма събрани нови доказателства, които да направят промяна. Наличните до момента са конкретни за виновността на Барбутов и Рафаилов. От обвинението допълниха, че няма основание за изменение на мерките в по-леки.

Вече 88 дни сме в следствения арест и понесохме както лични, така и професионални удари. Моля да измените мярката за неотклонение, каза Барбутов в последните си думи пред съда.

Миналата седмица Софийският градски съд остави в ареста Барбутов и Рафаилов. Съдът тогава посочи, че не е разколебано обоснованото предположение, че Барбутов и Рафаилов са извършили престъпленията, за които са обвинени. То идва от показанията на Георги Тодоров, кмет на столичния район "Люлин", и Ивайло Кукурин, кмет на район "Младост". Също така няма нови обстоятелства, които да наложат измяна на мярката за неотклонение. Според съда, въпреки че няма опасност обвиняемите да се укрият, ако мярката им бъде изменена, има опасност те да извършат друго престъпление. Времето, което до момента са прекарали в ареста, е разумно, смятат магистратите.