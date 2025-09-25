Заседанието на Общинския съвет във Варна започна с изчитане на две декларации от трибуната

Редовното заседание на Общинския съвет във Варна започна с декларации от групите на „Възраждане“ и „Продължаваме промяната – Демократична България“.

От „Възраждане“ обявиха "Декларация за българския лев, за нашата свобода и независимост". След като успешно смачкаха българската икономика, образование, здравеопазване и армия, българският лев остана един от последните белези за българската държавност, се казва в декларацията, прочетена от общинския съветник Николай Костадинов. В документа си от „Възраждане“ заявяват, че България за пореден месец не изпълнява критерия за инфлация в еврозоната. В нея от партията припомнят, че евродепутатът им Станислав Стоянов е внесъл иск в Общия съд на Европейския съюз (ЕС) в Люксембург, за да оспори решението за приемането на еврото в България от 1 януари 2026 г. Ще водим борбата за българския лев и българската финансова независимост до последно, а и след това, обявиха от партията.

Категоричната си позиция в подкрепа на задържания кмет на Варна Благомир Коцев обявиха в декларацията си, прочетена от съветничката София Колева, от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“. В позицията си съветниците заявяват, че възприемат задържането на кмета в ареста за постоянно като решение, което е ярка проява на безочието на тези, които стоят зад атаката срещу Коцев. Според коалицията кметът на варненци е в ареста без никакви правни основания. „Заявяваме, че искаме свобода за кмета на Варна и за общинските съветници, искаме свобода за всички политически затворници, искаме справедливост, законност и демокрация, които да върнат доверието на хората в институциите", се казва още в позицията на коалицията.