Подробно търсене

В Търговищко през второто тримесечие се отчита минимален ръст в броя на наетите

Кореспондент на БТА в Търговище Екатерина Христова
В Търговищко през второто тримесечие се отчита минимален ръст в броя на наетите
В Търговищко през второто тримесечие се отчита минимален ръст в броя на наетите
Снимка: кореспондент на БТА в Търговище Екатерина Христова (ЛФ), архив
Търговище ,  
23.09.2025 10:55
 (БТА)

В Търговищко през второто тримесечие се отчита минимален ръст в броя на наетите, информират от Териториалното статистическо бюро (ТСБ) – Североизток. По предварителни данни, наетите по трудово и служебно правоотношение граждани в област Търговище към края на месец юни достигат 24,6 хиляди, което е ръст от 0,9 на сто спрямо края на март 2025 г.

Сравнителна справка показва, че към края на юни 2024 г. броят на наетите в региона е бил 25,2 хиляди души

От ТСБ – Североизток посочват, че през месеците от април до юни е отчетено увеличение в броя на наетите граждани в десет икономически дейности, като в процентно изражение то е най-значимо в „Строителство“ и в „Други дейности“. Намаление се наблюдава в пет икономически дейности, като най-голямо е в „Операции с недвижими имоти” и „Образование”.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 27,5% и 12,5%.

По показателя брой наети по трудово и служебно правоотношение, област Търговище заема 26-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 825,7 хил., а най-малък в област Видин – 16,9 хиляди, допълват от ТСБ - Североизток.

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:59 на 23.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация