В Търговищко през второто тримесечие се отчита минимален ръст в броя на наетите, информират от Териториалното статистическо бюро (ТСБ) – Североизток. По предварителни данни, наетите по трудово и служебно правоотношение граждани в област Търговище към края на месец юни достигат 24,6 хиляди, което е ръст от 0,9 на сто спрямо края на март 2025 г.

Сравнителна справка показва, че към края на юни 2024 г. броят на наетите в региона е бил 25,2 хиляди души.

От ТСБ – Североизток посочват, че през месеците от април до юни е отчетено увеличение в броя на наетите граждани в десет икономически дейности, като в процентно изражение то е най-значимо в „Строителство“ и в „Други дейности“. Намаление се наблюдава в пет икономически дейности, като най-голямо е в „Операции с недвижими имоти” и „Образование”.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 27,5% и 12,5%.

По показателя брой наети по трудово и служебно правоотношение, област Търговище заема 26-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 825,7 хил., а най-малък в област Видин – 16,9 хиляди, допълват от ТСБ - Североизток.