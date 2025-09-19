В бюрото по труда в Самоков са обявени 44 свободни работни места, шест са за високвалифицирани специалисти

В Дирекция „Бюро по труда“ – Самоков към 18 септември са обявени 44 свободни работни места, от които шест са за висококвалифицирани специалисти в различни професионални направления. Това съобщи директорът Дончо Зашев.

Най-голямо търсене за висшисти има за професии като експерти в туризма, учители за начална училищна педагогика, учител по български език и литература, социални работници и офис мениджъри. Търсят се още машинен инженер с учителска правоспособност, психолог, специалист маркетинг и реклама, специалист, поддръжка на информационни технологии. Изискванията към тях включват и съответна специализация.

Свободните места за хора със средно или по-ниско образование са 38 броя.

Търсят се продавач-консултанти, касиери, образователен медиатор, социален работник, шофьор на тежкотоварен автомобил, машинисти, охранители, секретари, общи работници, чистачи, товарачи, огняри и лица с общи административни дейности.

В сферата на туризма са обявени места за сервитьори и рецепционисти.

За някои от обявените позиции се изисква и владеене чужди езици, както и работа с компютър и специализиран софтуер.

Кандидатите за работните места могат да получат повече информация на място в Дирекция „Бюро по труда" в Самоков, както и онлайн чрез сайта на Агенцията по заетостта.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.