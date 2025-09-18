Районният съд в Генерал Тошево наложи мярка "задържане под стража" на двама пакистанци заради незаконно преминаване на границата на България

Районният съд в Генерал Тошево наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двама граждани от Пакистан. Това съобщиха от институцията на официалния си сайт.

Двамата са привлечени към наказателна отговорност по досъдебни производства за престъпления според Наказателния кодекс за незаконно преминаване на държавната граница на Република България.

За БТА говорителят на Районна прокуратура - Добрич д-р Даниел Илиев посочи, че двамата са били задържани на 15 септември на граничен пункт "Лесово". Били са открити в колата на гражданин на Република Молдова.

Определенията подлежат на обжалване или протест пред Окръжен съд – Добрич в тридневен срок.

В края на август Окръжният съд в Добрич взе мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на 32-годишен сирийски гражданин, привлечен като обвиняем по досъдебно производство за две престъпления.