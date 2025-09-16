Община Лом закупи мобилно кино с безвъзмездна помощ от ЕС и ще започне прожекции на филми

Община Лом закупи съвременно мобилно кино с безвъзмездно отпуснати средства от фондовете на Европейския съюз и скоро ще започне прожекции на филми, съобщиха от местната администрация.

Проектът е на стойност 76 949,47 лева, a финансирането е от Програмата за развитие на селските райони чрез Местна инициативна група Лом.

Екранът на мобилното кино е със стандартен размер 600х338 сантиметра, със специализиран проектор за кино и в комплект с интегриран сървър с лазерен източник на светлина. Киното има модерен звуков процесор и всички необходими аксесоари.

Предвидени са прожекции в читалищата „Постоянство 1856“ и „23 септември 1960“ в Лом, в спортната зала „Балканиада“ в Лом и в читалищата "Замфир Хаджийски - 1899" в село Замфир и в „Кирил Петров 1922“ в село Сталийска махала. През летния сезон ще има прожекции на открито в амфитеатъра в Дунавския парк в Лом.

От Община Лом съобщиха за БТА, че мобилното кино е закупено в отговор на нарастващия интерес на хората от град Лом и селата на общината към културни събития и по-конкретно към прожекции на филми. Постигната е основната цел - развитие на културния живот чрез предоставяне на целогодишна възможност на жителите и гостите на община Лом да се възползват от услугите на мобилното кино.

От администрацията заявиха, че с мобилното кино се възражда стара кинематографична традиция в Лом, започнала с откриването на първото кино „Кусидис“ в града още в далечната 1922 година. Друго кино е изградено през 30-те години на миналия век от фамилия Цибрански и е работило с прекъсвания до 90-те години на миналия век. В големи периоди от време в Лом е имало две кина, а в периода на социализма е имало държавно кино, като за него през 70-те години е изградена нова сграда. Около 2000 година тази сграда е продадена на частни собственици, които я превръщат в дискотека, ресторант и механа. В последните години в Лом не е имало постоянно действащо кино, уточниха от Община Лом.