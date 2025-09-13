Празник на плодородието се състои в Шабла за четиринайсети път

Празник на плодородието се провежда за 14-а поредна година в Шабла. На него в Градския парк среща си дават местни производители и занаятчии, зеленчукопроизводители и майстори на специалитети и местни гозби.

Празникът беше открит от кмета на Шабла Мариян Жечев, който пожела плодородие и здраве на жителите и гостите на града. Всички присъстващи ще бъдат почерпени със големи шишове с месо, изпечени от Ути Бъчваров и екипа му, и домашна лютеница, приготвена с продукти от местни производители от Домашния социален патронаж.

Ути Бъчваров също пожела здраве и берекет. Той, като председател на жури от специалисти, има за задача и да избере най-едри зеленчуци и плодове (лук, морков, тиква, диня, грозде, картоф, домат, капия и др.), най-добре аранжиран щанд, най-богат щанд, най-вкусни местни и национални ястия, най-характерен обреден хляб. Община Шабла ще връчи на победителите в отделните категории грамоти и парични награди.



Събитието дава възможност на всички местни и гостуващи производители да подредят свои щандове, а на самодейните колективи - да участват в художествена програма. Посетителите ще се радват на красиво аранжираните щандове с плодове и зеленчуци.

Празникът на плодородието се организира преди празника на община Шабла – 14 септември, когато църквата отбелязва Въздвижение на Светия кръст Господен (Кръстовден). Според народните поверия той бележи началото на есенния сезон, сеитбата и гроздобера. Празникът ще завърши с концерт на Мария и Магдалена Филатови.