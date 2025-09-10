С демонстрация на площад "Хаджи Димитър" започва Седмицата на пожарната безопасност в Сливен

С демонстрация на площад "Хаджи Димитър" днес (10 септември) започва Седмицата на пожарната безопасност в Сливен, съобщиха от от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Сливен.

От 10:00 до 12:00 часа ще бъде показана работа с пожарна и спасителна техника, както и действия при пътни произшествия.

Програмата за Седмицата на пожарната безопасност в областта предвижда дни на отворените врати, приемни за граждани, запознаване с дейността на доброволните формирования в община Сливен, занимания с деца, както и демонстрации на пожарна и спасителна техника и действия при пътнотранспортни произшествия.