Тридневна кампания за набиране на финансови помощи за палестинците в Газа от търговци и хора на изкуството започва в квартал Юскюдар в Истанбул

Близо 100 търговци, занаятчии енафи, ресторантьори и сервитьори от търговската “ Улица на гастрономията” в квартала Юскюдар в Истанбул ще дарят еднодневния приход от търговската си дейност в помощ за палестинците в Газа, съобщава турското издание "Хаберлер". Улицата е украсена с турски и палестински знамена с лозунги "Всички сме Газа“ и ”Дай своя принос“.

Инициативата е част от кампанията за солидарност с народа на Газа под наслов „Мост на сърцата“ и ще продължи три дни, посочи председателят на гражданското сдружение ”Камък за Милостиня“ и организатор на кампанията Кемал Йоздал.

„Нашата кампания не е просто дарение, а е акт на защита на човешкото достойнство чрез упорития труд на нашите търговци и занаятчии. Като даряват дневните си доходи на Газа, те поемат морална отговорност и повишават социалната осведоменост. Действайки в дух на единство, дават пример с инициатива, която се надяваме да се разпространи в цяла Турция. Това е нашият глас против престъпленията, извършвани срещу нашите братя в Газа и срещу мълчанието на международната общност, което допълнително задълбочава тази трагедия”, заяви той на пресконференция.

Приходите от изложба, подредена от картини на улични художници, на тема “Газа” ще бъдат предназанеи за дарения за хората там. Художниците рисуват картините си под съпровод на местни музиканти, които по този начин също дават своя принос.

В рамките на кампанията в събота и в неделя в двора на най-голямата джамия в Юскюдар „Валиде-и Джедид“ се организира благотворителен пазар за набиране на помощи за Газа.

Според редица участници Газа е чувствителна тема за населението на Юскюдар.

“Определено има интерес и участие в кампанията. Магазините са пълни с купувачи. Сигурни сме, че постъпваме правилно. Надявме се, че нашата инициатива ще намери отзвук и в други градове и райони и гласът на Газа ще бъде чут", каза пред "Хаберлер" Хакан Дурмуш, собственик на бюфет за дюнери.

Юскюдар e старинен живописен квартал на брега на Босфора с население над 500 000 жители. Разполага с голяма търговска мрежа от молове, частни магазинчета, гастрономически заведения и улични пазари.