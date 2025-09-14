Подробно търсене

Тръмп пое ролята на главен говорител след смъртта на Чарли Кърк

Александър Евстатиев
Кампусът на университета в Юта, където беше застрелян Чарли Кърк. Снимка: АП/Lindsey Wasson
Вашингтон,  
14.09.2025 16:30
След като американският консервативен активист Чарли Кърк беше прострелян смъртоносно, американският президент Доналд Тръмп пое ролята на говорител по необикновен начин, пише Ройтерс в аналитичен материал.

Тръмп беше първият, който потвърди новината пред шокираната страна, че Кърк е мъртъв, и първият, който обяви, че заподозреният за убийството е арестуван. Той сподели кога ще се състои погребението на Кърк и каза, че ще присъства на него. Преди заподозреният да бъде задържан, Тръмп обвини, без да представи доказателства, „радикалната левица“ за убийството на Кърк, като много от последователите му повториха обвинението и призоваха за отмъщение на фона на вълна от гняв сред десните, коментира агенцията.

Кърк, популярен, но противоречив водещ на подкаст и автор на половин дузина книги, остави след себе си съпруга, видни приятели и множество последователи, след като беше застрелян в университетски кампус в Юта, където произнасяше реч.

И все пак именно Тръмп пое централна роля в комуникацията след зловещата публична смърт на политическия си съюзник, предоставяйки информация, която обикновено би дошла от правоохранителните органи или местните власти, а не от лидера на страната, пише Ройтерс.

Действията на Тръмп контрастират с по-предпазливия подход на предишните президенти. Но те са в пълно съответствие с неговата склонност към директна комуникация, противопоставяне на общоприетите неща и поставянето му в центъра на вътрешни и международни проблеми.

„Единственото нещо за Доналд Тръмп е, че е много детайлен човек“, каза Мерседес Шлап, старши съветник на Тръмп по време на първия му мандат. „Той иска да бъде този, който ще съобщи новината“, отбеляза тя.

Тръмп нареди знамената да бъдат спуснати наполовина, каза, че ще награди Кърк с Президентския медал на свободата и видя как вицепрезидентът Джей Ди Ванс придружава ковчега на Кърк обратно до родния му щат с „Еър Форс 2“ -  все доста необичайни начини за правителството на САЩ да почете един политически активист, който никога не е заемал длъжност и не е служил във войската.

Тръмп е имал лични и политически взаимоошения с Кърк, съосновател и президент на консервативната студентска група „Търнинг пойнт“ (Turning Point USA), на която той отдава заслугата за това, че му е помогнала да се хареса на младите избиратели.

„Чарли имаше магнетично въздействие над децата“, каза Тръмп в предаването  „Фокс и приятели“ по телевизия „Фокс Нюз“, спомняйки си как синът му Барън, докато е бил тийнейджър, е бил поразен от харизматичния активист.

Кърк беше и подчертано партийна фигура, чийто войнствен стил, анти-ЛГБТ и антиимигрантска реторика често са довеждали до сблъсъци с други хора, онлайн и публично. Неговите крайнодесни възгледи за абортите, гражданските права и контрола върху оръжията също са предизвиквали силни реакции от групите, към които са били насочени коментарите му.

Тръмп сега призовава за ненасилствен отговор от своите поддръжници, но избегна въпросите на репортерите как да се обедини страната насред най-продължителния ѝ скок на политическо насилие от 70-те години на миналия век насам. Самият Тръмп беше обект на два опита за покушение миналата година.

За убийството на Кърк беше арестуван 22-годишният Тайлър Робинсън. Мотивите му засега са неясни, като следователите внимателно проучваха съобщенията, гравирани върху четири гилзи от куршуми. Експерти заявиха, че те биха могли да се отнасят, както до леви, така и до десни групи.

14.09.2025 15:34

Убийството на Чарли Кърк предизвика искри и в италианското политическо пространство

Убийството на американския десен активист Чарли Кърк се превърна в обект на оживени дискусии и в италианските политически среди, обобщават италиански медии, сред които АНСА, „Ти Джи Ком 24“, „Скай Ти Джи 24“, „Кориере дела сера“ и „РАИ Нюз“. В
13.09.2025 06:14

Стотици присъстваха на бдение в памет на Чарли Кърк в Лондон

Стотици присъстваха на бдение в памет на американския консервативен активист Чарли Кърк в центъра на Лондон, като говорителите го приветстваха като „християнски мъченик“ и призоваха хората да обявят „война срещу злото“, предаде Пи Ей
12.09.2025 22:30

Би Би Си: Текст на партизанска песен и обиди от онлайн културата били изписани на гилзите на заподозрения за убийството на Чарли Кърк

Следователи казват, че заподозреният за убийството на Чарли Кърк - Тайлър Робинсън, е бил погълнат от онлайн културата, като се позовават на надписи на гилзите, свързани със случая, съобщи Би Би Си.
12.09.2025 20:07

Ройтерс: Кой е Тайлър Робинсън - заподозреният за убийството на Чарли Кърк

Заподозреният за убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк - Тайлър Робинсън, е двайсет и две годишен, родом от щата Юта. Според Робинсън е критикувал Кърк скорошен разговор, а местоживееното му към момента на стрелбата е било на адреса на семейството му.
11.09.2025 19:23

Следователи откриха оръжието, с което вчера в университет в щата Юта бе убит консервативният активист Чарли Кърк; извършителят все още се издирва

Следователите в щата Юта са открили оръжието, с което вчера при стрелба в кампуса на университета "Юта Вали" бе убит консервативният активист Чарли Кърк, съобщи днес по време на пресконференция най-високопоставеният представител на Федералното бюро за разследване (ФБР) в Солт Лейк Сити, щата Юта, Робърт Болс, цитиран от Ройтерс и Асошиейтед прес. Болс описа оръжието на престъплението като високоточна пушка с плъзгащ се затвор, която е била намерена в гористата местност, в която стрелецът е избягал.
11.09.2025 12:33

АФП: Чарли Кърк – гласът на тръмпизма сред младите американци

Инфлуенсърът, подкастър и консерватор Чарли Кърк, убит вчера по време на публична проява в университета на щата Юта, беше силен глас на протръмпистката младеж в САЩ. Неговият подкаст беше един от най-слушаните в страната. Той редовно организираше

