Испанският лидер Марк Маркес триумфира и на Гран при на Сан Марино в MotoGP

Испанският пилот на Дукати Марк Маркес спечели Гран при на Сан Марино в MotoGP, като триумфира на пистата в Мизано с най-добро време - 41:20.898 минути. Това стана ден, след като лидерът в генералното класиране падна в спринтово състезание, но сега затвърди пълната си доминация през сезона.

По-големият от братята Маркес остави зад гърба си победителя от спринта вчера Марко Бедзеки (Италия, Априля), който изостана с 0,568 секунди, а трети завърши по-малкият му брат - Алекс Маркес, с Грезини, който изостана повече от седем секунди и половина от победителя.

Челната петица в днешното състезание се допълва от италианците Франко Морбидели (Пертамина Ендуро) и Фабио Ди Джанантонио (Пертамина Ендуро).

В генералното класиране Марк Маркес увеличи преднината си, като вече има 512 точки, Алекс Маркес е с 330, а италианецът Франческо Баная с Дукати, който отпадна в днешното състезание, е с 237.

Следващият кръг от сезона е Гран при на Япония след две седмици.

Победител в Мото2 е италианският пилот Челестино Виети (Бета Туулс Спийд), който в време 35:03.863 изпревари белгиеца Бари Балтус (Фантик Рейсинг Лино Сонего) и испанеца Даниел Олгадо (ЦФМото Инде Аспар). В генералното класиране на класа води испанецът Мануел Гонсалес (Лики Моли Динаволт) с 227 точки пред бразилеца Диого Морейра (Италтранс Рейснг Тийм) със 188 и испанеца Арон Кане (Фантик Рейсинг Лино Сонего), който също има 188.

В Moto3 победител в днешното състезание е испанският пилот на Ред Бул КТМ Хосе Руеда, който изпревари двама свои сънародници - Максимо Куилес от ЦФМото Гавиота Аспар и Адриан Фернандес от Леопард Рейсинг. Хосе Руеда води и в общото класиране с 295 точки, като има аванс от 78 точки пред Анхел Пикерас (Испания, Фринса - МТ Хелметс) и втория от днес Максимо Куилс, който е с 188 точки.