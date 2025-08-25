В "Социално подпомагане" - Пазарджик са подадени 4233 заявления за еднократна помощ за ученици

До момента в Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Пазарджик са подадени общо 4233 заявления за еднократна помощ от 300 лв. за учениците от първи, втори, трети, четвърти и осми клас, съобщиха за БТА от дирекцията.

За началния етап на образование – от 1-ви до 4-ти клас, са подадени 3580 заявления от имащите право 8070 ученици, а за осмокласниците едва 653 от правоимащите 1896 младежи, които постъпват за първи път в гимназиите и средните училища в областта. Най-активни са родителите на учениците от 1-ви до 4-ти клас и на осмокласниците в община Пазарджик, съответно с по 1751 подадени заявления, след тях са тези от Велинград – общо 630 заявления и Септември с 540 заявления, уточниха от Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Пазарджик.

Срокът за подаване на заявленията–декларации е 15 октомври 2025 г.

През 2024 година от тази еднократна помощ са се възползвали родителите на 8625 от децата, записани и постъпили в първи, втори, трети, четвърти и осми клас на държавните и общински училища в област Пазарджик. Изплатените средства са в рамер на над 2,5 млн.лв.