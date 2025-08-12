Кръводарителска акция „Дари кръв – подари живот. Върни надежда“ ще се състои в Стара Загора

Районният център по трансфузионна хематология (РЦТХ) – Стара Загора и Регионална библиотека „Захарий Княжески“ организират съвместна кръводарителска акция под мотото „Дари кръв – подари живот. Върни надежда“ в утрешния ден (13 август). Инициативата се реализира съвместно с ReLIve и Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) "Пътуващите книги на Стара Загора. Това съобщават от Регионалната библиотека на своя официален сайт.

Мобилният пункт на РЦТХ-Стара Загора ще бъде разположен на паркинга пред библиотеката между 8:30 ч. и 11:30 ч. Организаторите призовават всички желаещи здрави хора на възраст между 18 и 65 години, които могат и искат да дадат своя принос, да подпомогнат кръводаряването и спасяването на човешки живот.

Освен обичайния пакет с хранителни продукти от РЦТХ-Стара Загора всеки кръводарител ще получи книга от „Пътуващите книги на Стара Загора“, ваучер за 10 лв от ReLive и ръчно изработен книгоразделител от рециклирана хартия.

Това е поредната акция по кръводаряване в Стара Загора. Миналата седмица РЦТХ-Стара Загора и Международният младежки център организираха съвместна кръводарителска акция под мотото „Сподели силата си, дари кръв“. През юни специалния кръводарителски бус на РЦТХ-Стара Загора бе използван за пръв път в акция по повод Международния ден на безвъзмездния кръводарител. През март мобилен екип на РЦТХ-Стара Загора и Сдружение с нестопанска цел "Национален фенклуб Берое - Стара Загора" (НФК „Берое“) организираха поредната си акция по кръводаряване под надслов „Кръвна група Берое“,