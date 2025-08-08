Правителството спешно да осигури средства за реставрацията на римския амфитеатър на Сердика, искат от "Продължаваме промяната"

Правителството и Министерството на културата спешно да финансират разкопки за консервация и реставрация на римския амфитеатър на Сердика и да се осигури публичен достъп. За това настояват от "Продължаваме промяната" в позиция, разпространена до медиите.

От партията призовават да се създаде постоянно място за изследване и експозиция, както и да се интегрира амфитеатърът в образователни и културни програми.

Под паветата на столицата лежи едно от най-големите забравени съкровища на европейската култура - античният амфитеатър Сердика, разположен между бул. „Дондуков“ и ул. „Будапеща“, пишат от "Продължаваме промяната". Това не е просто камък върху камък, а арената на една изгубена империя. Мястото, където са се събирали граждани, философи и гладиатори, отбелязват от партията.

Днес, вместо да бъде експониран, съхранен и достъпен за обществото, амфитеатърът на Сердика е изложен на риск — част от терена му попада в списък на имоти за продажба. Това не е просто административен пропуск, а тревожен сигнал за подценяване на един от най-ценните паметници на българската история, заявяват от партията.

От "Продължаваме промяната“ вярват, че отговорността за опазването на културното наследство е споделена, но преди всичко институционална.

Както в Италия и Гърция, където археологическите обекти стимулират туризма и икономиката, така и ние можем да използваме културното наследство като двигател за развитие. Експонирането на амфитеатъра, част от комплекс „Антична Сердика“, би могло да привлече туристи и да създаде нови възможности за работа, като същевременно подкрепи икономическото благосъстояние на София и страната, отбелязват от партията. Според тях това не е само инициатива, а въпрос на отговорност към общото ни минало и бъдеще, въпрос на идентичност и национално съзнание.

От партията напомнят, че за защитата на паметника има петиция.

Римският театър на Сердика ще бъде лятна сцена. Такава е позицията на министъра на културата и на целия ни екип, съобщи вчера пред БТА зам.-министърът на културата доц. Тодор Чобанов. Той определи като "злонамерена спекулация" това, че върху Римския театър на Сердика ще се строи. „Това е плод или на нечие въображение и фантазия, или е една манипулация на общественото мнение.

„Още от началото на мандата с екипа ми в Министерство на културата активно работим за това римският амфитеатър в София да бъде спасен, развит и превърнат в жива част от културния живот на столицата“, написа в официалния си профил във Фейсбук вчера министърът на културата Мариан Бачев. Той отбелязва, че от над 20 години не са предприемани реални действия за бъдещето на този уникален обект. „Затова вече повече от месец и половина водим разговори с Министерство на енергетиката, лично с министър Жечо Станков и с ръководството на Българския енергиен холдинг (БЕХ), за да бъде прехвърлена собствеността на терена към Министерството на културата“, уточни той.