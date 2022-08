В Стара Загора очакват началото на "Beerфест 2022"

Пет дни, изпълнени с разнообразна музикална програма и качествено пиво – това очаква Стара Загора от 31 август, съобщават от пресцентъра на общината. В празничната програма концерти на Орлин Павлов, Веселин Маринов, Керана и Космонавтите. Те ще поставят началото на фестивала, който вече е традиция.

Официалният старт на Beerфестът 2022 ще бъде даден в 19.00 часа.

Първия септемврийски ден ще приветстват от сцената едни от най-знаковите хип-хоп и R&B изпълнители у нас – Wosh MC, Сeкта, DJ Stevie G + Dj Stanchika, No name Crew, F.O. & Peeva, Billy Hlapeto & D3mo. Началото е от 18.40 часа.

На 2-ри септември парк „Загорка“ ще огласят Overground Brass Band, Мери бойс Бенд и Риа, както и Тони Димитрова.

Четвъртата фестивална вечер е запазена за рок феновете – от 18.30 часа, ще се чуят първите акорди на Second To None, Rockstage, D2 и Sevi & Johnny Gioeli.

Последната вечер ще премине с музиката на Deep Zone Project, Богдана Петрова, Деси Добрева и Лудо младо Бенд.

Благодарение на прабългарската школа за оцеляване „Багатур“ през всички фестивални дни - от 31 август до 4 септември, посетителите ще имат възможност да се докоснат до древни практики и умения, облекло и въоръжение от отминали времена в специално изградения Аул. Ще има и различни демонстрации на традиции и бит.

„Beerфестът“ се провежда от 2015 г. и с времето постепенно се превърна във важна част от календара със събития на Стара Загора. Негови организатори са община Стара Загора и пивоварна „Загорка“, заедно с партньори и приятели. Тази година, по повод 120 години, отбелязвани от старозагорската пивоварна, има много подготвени изненади.