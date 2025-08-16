Подробно търсене

Стигнало се е до сблъсъци на протеста в Белград снощи

Симона - Алекс Михалева
Стигнало се е до сблъсъци на протеста в Белград снощи
Стигнало се е до сблъсъци на протеста в Белград снощи
За поредна вечер в Белград и други сръбски градове се проведоха протести в отговор на сблъсъците, избухнали в първите дни на август между граждани и привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия. Снимка: Емил Чонкич/ БТА
Белград,  
16.08.2025 14:25
 (БТА)

Група протестиращи са влезли в сблъсъци с полицията на антиправителствения протест, организиран снощи в Белград, съобщи сръбската национална телевизия РТС. Протести се проведоха снощи и в още няколко сръбски града.

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при инцидент на жп гарата загинаха 16 души, вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултета в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента в корупция и непотизъм.

В Белград протестиращите се събраха на няколко централни точки и в кварталите Нови Белград и Земун. Протестиращите в кварталите се опитаха да се присъединят към протеста в центъра, но полицията не им позволи.

Късно вечерта се е стигнало до сблъсъци между протестиращи и полиция на централното кръстовище на улиците "Неманина" и "Кнез Милош". Протестиращите са използвали фойерверки и други пиротехнически средства, а полицията е използвала сълзотворен газ, за да измести тълпата от кръстовището.

От сръбската Спешна помощ съобщиха, че са реагирали на десетина обаждания за пострадали по време на протеста в Белград, пише сръбската редакция на регионалната телевизия Ен 1.

Днес студентите, организатори на протеста, призоваха в профила си в Инстаграм протестиращите да не ходят на протести без "основна екипировка: очила и нещо, с което да прикриете устите си в случай на сълзотворен газ".

Протест бе организиран и в Нови Сад, като към гражданите се присъединиха и белградски моторджии в знак на солидарност с шофьор на мотор, който по думите им, е бил пребит на протест в Белград на 13 август. В протеста се включиха и колоездачи. 

Протестът е преминал предимно спокойно. Изданието "Информър" съобщи обаче, че техен репортер и оператор са били нападнати по време на протеста. Председателят на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) Милош Вучевич призова за спешна реакция на отговорните държавни органи.

Протести се проведоха снощи и в Чачак, Валево, Кралево, Крушевац, Шапац и Лесковац.

Вследствие на протестите в последните дни сръбското Министерство на вътрешните работи задвижи акция за арести на протестиращи заради насилие срещу полицията. Късно снощи вътрешният министър Ивица Дачич каза, че в снощните протести са пострадали шестима полицаи и са арестувани 38 души. С това общият брой на пострадалите полицаи нараства на 127, а на арестуваните граждани - на 182.

/С-АМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:38 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация