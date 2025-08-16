С гражданско поклонение, изложба и възстановка в Ловеч ще бъдат отбелязани 148 години от Освобождението на града и установяването на местно управление, съобщават от общинската администрация.

В самия ден – 22 август, ще бъде отслужена панихида за загиналите за Освобождението на Ловеч и поднесени цветя на паметника в двора на храм „Света Троица“, а след това и на паметната плоча на Цачо Шишков. Едновременно цветя ще бъдат положени на всички паметници на героите, дали живота си за свободата на града.

Гражданското поклонение с военен ритуал ще бъде на площад „Тодор Кирков“.

В Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ ще бъде открита изложба от 12-ия национален пленер по живопис „Дувари“.

На 24 август (неделя) на площад „Екзарх Йосиф I“ ще бъде представена историческата възстановка „Ловеч – героизъм и саможертва“.

Както БТА съобщи, събитието ще върне участници и зрители 148 години назад – в дните на героичното освобождаване на Ловеч през Руско-турската война от 1877-1878 г.

Със специален акцент ще бъде почетен подвигът на Цачо Шишков, който загива в пламъците на собствената си къща, за да спаси десетки ловчалии. Наред с него ще си припомним имената на полковниците Кирдан, Тутолмин, Менар и Есаул Астахов.

Възстановката ще бъде реализирана с участието на регионални клонове на Национално дружество "Традиция", фолклорна формация "Магия" и доброволци - над 100 участници, които ще пресъздадат бойните действия, униформи, военна тактика и атмосферата от онези съдбовни дни. Сред организаторите е и сдружение „Васил Левски – Апостола“.