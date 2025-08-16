Полицията предприема мерки за охраната на футболната среща между отборите на Хебър Пазарджик и Миньор Перник

Полицията предприема мерки за охраната на днешната футболна среща между отборите на Хебър Пазарджик и Миньор Перник, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пазарджик. Мачът ще се играе от 20:00 часа на стадион "Георги Бенковски".

Преди да бъдат допускани на стадиона зрителите ще преминават през щателна проверка за носене на забранени и опасни предмети.

От полицията препоръчват всички граждани да носят със себе си документи за самоличност, а децата, ненавършили 16 години, ще бъдат допускани на спортното съоръжение само с пълнолетен придружител и предварително попълнена декларация. Предвидени са места за паркиране на феновете на гостите, както и за привържениците на отбора-домакин. За гостите от Перник е предвидено паркиране в района в близост до сектора за гости и по главния път по посока за село Драгор без да се нализа в пределите на града. С най-голям капацитет за феновете на домакините е паркинга пред входа на парк "Стадиона".

От полицията апелират феновете от Пазарджик да се придвижат към стадиона пеш или с градския транспорт, за да не се създават предпоставки за пътни инциденти или затруднение за придвижване по улиците в близост до зоната на спортното съоръжение.