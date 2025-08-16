Фестивал за късометражно документално кино "Късо кино в дълъг бус" ще се състои в Кюстендил между 22 и 24 август, съобщи за БТА началникът на общинския отдел "Култура и духовно развитие" Емануела Дюлгерска.

"Късо кино в дълъг бус" е проект на студентско читалище "Св. Климент Охридски 1997" - София, обединяващ фестивал за късометражно документално кино и менторска работилница за обучаване на млади таланти. Бивш 13-метров автобус "Чавдар", лежал затворен в гараж от социализма насам и наскоро напълно реставриран, ще се превърне в подвижно пространство за култура, което ще обиколи три български града от Югозападна България (Кюстендил, Сандански и Петрич) и ще осигури както алтернативно пространство за прожекции на отбрана селекция късометражни документални филми, така и пространство за тридневна кино-лаборатория за подрастващи таланти и кино ентусиасти. Акцент в програмата на прожекциите и кино-лабораториите са късометражните формати в документалния жанр.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура" по програма "Нови фестивали" 2024 г.

Менторската кино-работилница за ентусиасти ще се състои на 22 и 23 август в Младежкия център в Кюстендил и ще включва обучителен ден с режисьор и оператор на документални филми и ден за заснемане и монтаж на късометражен филм, с дължина до 3 минути. В работилницата са включени и прожекции за участниците в лабораторията.

На 24 август ще има прожекции от програмата на фестивала за късометражно документално кино, където ще бъде предложена селекция от български късометражни филми. Денят ще завърши с отворена среща между кино творците и публиката. Представени пред публика ще бъдат и късометражните проекти на участниците в лабораторията.