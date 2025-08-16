Подробно търсене

Ивайло Георгиев
Зденек Коларж спечели титлата на сингъл на турнира по тенис в София след експресна победа над Муркел Делиен
Зденек Коларж по време на "Ролан Гарос" през 2022 / AP Photo/Michel Euler
София,  
16.08.2025 14:16
 (БТА)

Зденек Коларж спечели титлата на турнира по тенис за мъже от сериите "Чалънджър" в София, който е с награден фонд 54 хиляди евро. Намиращият се на 382-о място в ранглистата чех се наложи с 6:2, 6:2 срещу боливиеца Муркел Делиен във финалната среща, проведена на Българския национален WINBET тенис център.

Това бе шеста титла на ниво "Чаланджър" за Коларж, който триумфира за последно през април 2023 на домашна почва в Острава. Той е печелил още титли във Вилнюс през 2022 и Оейраш, Яш и Шчечин през 2021, както и още една в Острава през 2016. 

Коларж не срещна сериозна съпротива срещу по-неопитния от него боливиец, който все пак е по-напред в ранглистата с 287-о място. Чехът спечели два от началните три сервис-гейма на боливиеца и затвори първата част при 6:2, след което стигна до пробив и в началото на втория сет. Коларж го защити за 3:1 и повтори брейка в седмия гейм, в който не позволи на боливиеца да вземе точка. Последва шампионски сервис-гейм на чеха, който сложи край на мача след час и 18 минути. 

Делиен има една титла на сингъл в кариерата си, спечелена на клей на "Чаланджър" турнир в Брашов през юли 2024. Година и половина по-рано той загуби първия финал в кариерата си, игран в Тигре, Аржентина, срещу настоящия номер 86 в света Хуан Серундоло. 

Делиен има и един загубен финал на двойки с българина Адриан Андреев през 2022 в Прага. Той е спечелил и три титли. 

По-рано през деня сърбинът Стефан Латинович и руснакът Марат Шарипов спечелиха титлата на двойки след победа с 6:3, 2:6, 13:11 словака Милош Карол и финландеца Патрик Никлас-Салминен.

/КМ/

Свързани новини

16.08.2025 13:41

Стефан Латинович и Марат Шарипов спечелиха титлата на двойки от турнира по тенис от сериите "Чалънджър" в София

Сърбинът Стефан Латинович и руснакът Марат Шарипов спечелиха титлата на двойки от турнира по тенис от сериите "Чалънджър" в София, който е с награден фонд 54 хиляди евро. Двамата победиха с 6:3, 2:6, 13:11 словака Милош Карол и финландеца Патрик
15.08.2025 16:09

Муркел Делиен и Зденек Коларж ще играят за титлата на турнира по тенис от сериите "Чалънджър" в София

Муркел Делиен (Боливия) и Зденек Коларж (Чехия) се класираха за финала на турнира по тенис от сериите "Чалънджър" в София с награден фонд 54 хиляди евро. Поставеният под номер 6 Делиен надделя на квалификанта Дейли Бланч (САЩ) с 6:0, 4:6, 6:1 след

