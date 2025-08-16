Подробно търсене

Стефан Латинович и Марат Шарипов спечелиха титлата на двойки от турнира по тенис от сериите "Чалънджър" в София

Ивайло Георгиев
Марат Шарипов / Снимка: Благой Кирилов/БТА (ВЯ)
София,  
16.08.2025 13:41
 (БТА)

Сърбинът Стефан Латинович и руснакът Марат Шарипов спечелиха титлата на двойки от турнира по тенис от сериите "Чалънджър" в София, който е с награден фонд 54 хиляди евро. Двамата победиха с 6:3, 2:6, 13:11 словака Милош Карол и финландеца Патрик Никлас-Салминен в рамките на час и 23 минути. 

Латинович и Шарипов спечелиха единствения пробив в първата част за 4:2, след което го затвърдиха и взеха още първия си сетпойнт. Руско-сръбската двойка продължи да играе стабилно и в началото на втората част, но се пропука при пасив от 2:3. Карол и Никлас-Салминен записаха два поредни пробива и с втория изравниха мача при 6:2. 

Тайбрекът във финала бе хаотичен. Латинович и Шарипов спечелиха първите две подавания на съперниците си и поведоха с 4:0, но скоро след това също допуснаха два мини-пробива за изравняване. Срещата остана равна до 22-то разиграване, но след това шампионите спечелиха точка на собствен сервис и затвориха двубоя с мини-пробив на трети мачпойнт. 

Латинович заема 224-о място в ранглистата на двойки, а неговият руски съотборник Шарипов е 439-и. Двамата елиминираха българите Александър Донски и Пьотр Нестеров на четвъртфиналите на турнира. 

