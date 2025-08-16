Пазители на автентични ястия се събраха в никополското село Асеново на традиционен кулинарен фестивал

Пазители на автентични ястия се събраха в никополското село Асеново за 14-ото издание на кулинарно-фолклорния фестивал „Банатски вкусотии – традициите на моето село“.

Представени бяха над 170 вида храни от района на Никопол, Плевен, Горна Оряховица, Видин, Червен бряг. Можеше да се дегустира прясол с дунавска риба, ажлама, галушки, различни видове баници с плънка от продукти, които има във всяка градина, ястия с боб, тестени и местни храни, сладки изкушения.

Началото на фестивала бе поставено с благословията на монсеньор Страхил Каваленов, епископ на Никополската католическа епархия.

„Този фестивал дава възможност за споделяне. Това споделяне е и желанието на римските първосвещеници – на папа Франциск то му беше особено любима тема, както и на папа Лъв XIV – настоящия римски първосвещеник. Това споделяне ни дава възможност да поделим с нашия ближен, с човека до нас това, което притежаваме, да споделим това, което имаме“, каза монсеньор Каваленов.

Жури с председател директорът на Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ в Плевен Малинка Маринова и членове – кметът на община Никопол Емил Цеков и заместник-директорът на гимназията по туризъм Янко Янчев трябваше да оцени участниците във фестивала. Те се състезаваха в няколко категории – за най-автентично традиционно ястие, за най-вкусно традиционно ястие, за майстор на банатско ястие, както и за специалните награди на кмета на Община Никопол, на председателя на Общинския съвет в крайдунавския град, на журито, за най-атрактивен щанд и други.

Тази година акцент във фестивала бе изложбата „Кулинарно вдъхновение 2025 – годината на хляба“, в която бяха показани и оценени от журито 31 погачи.

Докато вървеше дегустирането и оценяването на храните, двете майсторки Мария Иванова от село Асеново и Цеца Христова от село Антимово, област Видин, подпомогнати от още сръчни жени, приготвиха за участниците и гостите на фестивала паприкаш с пушено месо.

И като на всеки фестивал и тук не липсваха песни, танци, смях и весело настроение. Финалът на празника бе поставен с награждаване на най-добрите кулинарни майстори, извиха се кръшни хора.