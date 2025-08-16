Нова маркировка ще полагат от понеделник по пътя Гюешево – Кюстендил – Радомир, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура"

Нова маркировка ще се полага от понеделник по пътя Гюешево – Кюстендил – Радомир, съобщават от агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). В тази връзка от 18-и до 22 август ще се променя организацията на движение по път I-6 , от граничния контролно-пропускателен пункт "Гюешево" – Кюстендил – Радомир, от нулевия км до 42-ри км в посока Радомир, допълват от агенцията.

Дейностите ще се изпълняват между 8:00 и 18:00 часа и поетапно ще се ограничава движението в една лента. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи, допълват от АПИ.

Агенцията се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но предвидените дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да шофират внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, допълват още от АПИ.