Осигурено е засилено полицейско присъствие за традиционния събор край с. Юндола

Полицаи и жандармеристи ще осигуряват реда и спокойствието на участниците и гостите на традиционния събор край с. Юндола, който ще се проведе на 17 август, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Ще се следи за опазване на обществения ред и най-вече за пътната безопасност, тъй като в зоната на събора има натоварени пътни отсечки, водещи към Якоруда, Банско, Разлог, Благоевград. На място ще бъдат разположени екипи на районните полицейски управления във Велинград, Пещера, Септември, както и на сектор "Пътна полиция" от ОД на МВР в Пазарджик. В охраната на мероприятието ще се включат и мобилни екипи от Зоналното жандармерийско управление в Пловдив.

Ще се извършват рутинни проверки на водачи за шофиране под въздействието на алкохол, наркотични или упойващи вещества, както и за неправоспособни шофьори.

От полицията апелират шофьорите да спазват стриктно указанията на охраняващите мероприятието полицейски служители относно местата за паркиране.

Предвид на пожароопасния сезон е предвидено и дежурство на екип от огнеборци с противопожарен автомобил от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Велинград.

Съборът на Юндола води началото си от 1957 година, се посочва на официалната страница на Община Велинград. За посетителите е подготвена фолклорна програма и пехливански борби. Местни жители и гостуващи търговци предлагат домашно приготвени сладка, мед, млечни и местни продукти.