Ключови теми, свързани с европейската регулаторна рамка за онлайн сигурност, обсъдиха министър Даниел Митов и представители на компанията „Мета“

Ключови теми, свързани с европейската регулаторна рамка за онлайн сигурност, включително предложението за регламент относно превенцията и CSAM Scanning Proposal бяха обсъдени днес на работна среща в София от министъра на вътрешните работи Даниел Митов с представители на „Мета“ – компанията, която стои зад платформите Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads. За срещата вътрешният министър съобщи в профила си във Фейсбук.

В срещата са участвали Витния Салдава – ръководител „Публични политики“ за България, Румъния и Балтийските държави, и Ахмед Разек – технически експерт на „Мета“. От българска страна са присъствали и експерти от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – Дирекция „Киберпрестъпност“.

България последователно подкрепя инициативи, насочени към защита на децата онлайн, като същевременно поставя акцент върху необходимия баланс между сигурността, защитата на личните данни и основните права на гражданите.

Убеден съм, че новите технологии и законодателните регулации трябва да се развиват ръка за ръка. Необходим е постоянен диалог между институциите и технологичните компании, така че политиките да бъдат едновременно ефективни, приложими и защитни за гражданите, пише министър Митов.

Той допълва, че представителите на „Мета“ са представили вижданията на компанията относно възможностите за усъвършенстване на законодателните механизми в ЕС, така че да се осигури по-добра защита онлайн, без да се застрашава криптираната комуникация и личната неприкосновеност.

Обединихме се около необходимостта от по-тясно партньорство между публичния и частния сектор при справяне с рисковете в дигиталната среда, включително киберпрестъпленията, разпространението на дезинформация и онлайн злоупотребите.

„Мета“ е стратегически партньор за България, тъй като милиони български граждани ежедневно използват нейните платформи за комуникация, бизнес и достъп до информация. Едно по-дълбоко и структурирано сътрудничество с „Мета“ ще даде възможност за по-ефективен обмен на информация, по-бързи реакции при киберинциденти и съвместни инициативи за превенция. Общата ни цел е интернет пространството да бъде по-сигурно, по-прозрачно и да бъде в интерес на обществото, посочва още вътрешният министър Даниел Митов.