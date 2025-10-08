Подробно търсене
Льокорню предположи, че до 48 часа френският президент ще номинира нов премиер

Николай Станоев
Френският премиер Себастиан Льокорню прави изявление пред резиденцията си, 8 октомври 2025 г. Снимка: Stephanie Lecocq, Pool via AP
Париж,  
08.10.2025 22:25
 (БТА)

Френският премиер в оставка Себастиан Льокорню предположи тази вечер, че до 48 часа президентът Еманюел Макрон ще номинира негов наследник на поста, предаде Ройтерс.

Перспективата за свикване на предсрочни парламентарни избори се отдалечава, каза Льокорню пред телевизия "Франс 2".

Този негов коментар е в унисон с изявлението му от тази сутрин, когато той вече коментира, че вероятността френският парламент да бъде разпуснат вече изглежда по-малка след разговорите му с политическите партии.

"Казах на президента на Републиката, че перспективата за разпускане (на парламента) се отдалечава и че смятам, че ситуацията позволява на президента да назначи премиер през следващите 48 часа", обобщи Льокорню пред "Франс 2".

Той поясни, цитиран от ДПА, че е налице мнозинство от няколко политически групи, включително лявата опозиция, които са готови да се споразумеят за бюджет и стабилност, макар и при определени условия.

На фона на призивите за свикване на предсрочни президентски избори, Льокорню каза, че сега "не е време за смяна на президента", предаде Франс прес.

"Нека не караме французите да вярват, че президентът на Републиката е този, който гласува бюджета", призова той и добави, че "тази президентска институция трябва да бъде защитена и запазена".

Френският премиер в оставка освен това коментира, цитиран от Ройтерс, че оспорваната пенсионна реформа е една от основните пречки в преговорите за формиране на ново правителство. 

"Трябва да намерим начин да проведем дебати за пенсионната реформа", каза Льокорню.

В същото време той подчерта, че замразяването на реформата, която предвижда възрастта за пенсиониране да бъде повишена с две години до 64, ще струва на хазната 3 милиарда евро през 2027 г.

/НС/

